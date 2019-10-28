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Почеттино может возглавить Баварию

21:32 63 Читати українською
Почеттино может возглавить Баварию
Нико Ковач и Маурисио Почеттино / Фото UEFA

Бавария находится в поисках потенциального кандидата на пост главного тренера.

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино попал в шорт-лист руководства Баварии, сообщает Sport1.

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Боссы мюнхенского клуба могут пригласить аргентинца летом, если действующий наставник Баварии Нико Ковач будет уволен в течение сезона.

По информации СМИ, кроме Почеттино действующий чемпион Германии заинтересован в услугах Ральфа Рангника, который летом покинул РБ Лейпциг и стал директором спортивного отдела компании Red Bull.

После 9-ти туров Бундеслиги Бавария находится на второй строчке, имея в активе 18 очков.

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Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Нико Ковач Нико Ковач Бавария Бавария Тоттенхэм Тоттенхэм Германия
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