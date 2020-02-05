Почеттино может сменить Симеоне в Атлетико

Экс-наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино стал фаворитом боссов мадридского Атлетико на замену нынешнему главному тренеру команды Диего Симеоне.

"Матрасники" заинтересованы в приглашении аргентинца на пост наставника, сообщает The Telegraph.

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Почеттино после сезона 2019/20 может вернуться в Ла Лигу. Если руководство Атлетико решит уволить Симеоне, то первым кандидатом будет именно экс-тренер Тоттенхэма. Идею назначения Почеттино продвигает спортивный директор мадридцев Андреа Берти – давний поклонник таланта 47-летнего специалиста. Правда, сам тренер предпочел бы продолжить карьеру в Англии.

К слову, Маурисио Почеттино пребывает без работы с ноября. До этого он в течение 6,5 лет работал с Тоттенхэмом. Также аргентинец возглавлял Саутгемптон и Эспаньол.

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