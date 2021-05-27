Английский Тоттенхэм рассматривает вариант с возвращением своего бывшего тренера – Маурисио Почеттино. Специалист в настоящее время работает с ПСЖ.

Лондонцы уже ведут переговоры с 49-летним наставником парижан, утверждает The Athletic. Сам Почеттино готов вернуться в Англию, где его любят фанаты "шпор".

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Маурисио не слишком комфортно чувствует себя в ПСЖ, хотя и присоединился к команде только в январе. Французы, в свою очередь, не хотят менять тренера в ближайшее время. Контракт аргентинца рассчитан до 2022 года, а потому Тоттенхэму придется выплачивать компенсацию.

Заметим, Почеттино в завершившемся сезоне завоевал с парижанами только Кубок и Суперкубок Франции. В Лиге 1 команда на 1 очко уступила Лиллю в борьбе за чемпионство, а из ЛЧ вылетела на стадии полуфинала от Манчестер Сити.

Тоттенхэм по итогам сезона 2020/21 финишировал в АПЛ седьмым и остался без еврокубков. После ухода Жозе Моуринью команду тренирует Райан Мейсон, а главным кандидатом на его место называют Эрика Тен Хага из Аякса.

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