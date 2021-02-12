Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино уверен, что поездка Неймара в Бразилию хорошо повлияет на его здоровье, и день рождения сестры нападающего на это не влияет.

"Я не знаю, попросит ли Неймар об отъезде в Бразилию на время восстановления, это будет зависеть от медицинского заключения. Но изменение среды позволяет игрокам быстрее восстанавливаться.

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Всегда есть надежда, что процесс восстановления будет благоприятным. Я надеюсь, что он будет готов к матчу с Барселоной. Сосредоточенность и мотивация Неймара на очень высоком уровне.

Он очень хотел сыграть против Барсы. Жаль, он очень расстроен. Неймар создан для подобных матчей, поэтому это его так задело. Потеря Неймара и Ди Марии – серьезная проблема, но мы должны адаптироваться. Я оптимист, и это вызов для команды", – цитирует Почеттино ESPN.

Напомним, Неймар недавно получил травму и вероятно пропустит ближайшие поединки Лиги чемпионов против Барселоны. В сети заметили закономерность, что нападающий почти каждый год получает повреждения в этот период, и едет на родину для празднования дня рождения сестры.

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