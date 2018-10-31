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Почеттино Манчестер Сити стремится выигрывать трофеи, а у Тоттенхэма другие цели

30 октября 20:13 128 Читати українською
Почеттино Манчестер Сити стремится выигрывать трофеи, а у Тоттенхэма другие цели
Маурисио Почеттино / фото из соцсетей

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино после поражения команды в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги с Манчестер Сити рассказал о разнице между лондонским и манчестерским клубами.

"Я уже говорил на предыдущей пресс-конференции – мы не можем сравнивать себя с Манчестер Сити, потому что находимся на разных уровнях. Мы еще не достигли их уровня, они выиграли Премьер-лигу в прошлом сезоне.

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Цель "Сити" – завоевание трофеев, мы же сосредоточены на других вещах – не только на победах в матчах. Разрыв между клубами небольшой, но мы должны его уважать", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Тоттенхэм после 10 туров набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Манчестер Сити имеет в своем активе 26 очков и находится на первом месте.

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Тоттенхэм - Манчестер Сити: Понедельник 29 октября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Сити
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