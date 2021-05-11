Почеттино лаконично высказался о возможном подписании Рамоса в ПСЖ
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино осторожен в своих высказываниях относительно потенциальных трансферов.
"Я не буду отвечать на вопрос о трансфере Серхио Рамоса в ПСЖ, ведь все могут неправильно трактовать...
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Серхио является игроком Реала. Но что я могу сказать, так это то, что, как и каждая команда, мы хотим улучшать все позиции", – цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Заметим, соглашение Серхио Рамоса с мадридским Реалом завершается уже этим летом. Стороны до сих пор не пришли к согласию относительно нового контракта, а потому капитана "сливочных" продолжают сватать в разные топ-клубы.
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