"Мбаппе, Неймар и Месси обязательно сыграют. Мы не знаем, со старта ли.

Мбаппе в Реал: Перес выдвинул ПСЖ ультиматум – парижане рискуют остаться ни с чем

Говорил ли Мбаппе, что хочет покинуть команду? Нет. С ним все в порядке, готовится к завтрашней игре", – цитирует аргентинца Carrusel Deportivo.

Напомним, что мадридский Реал предложил за чемпиона мира 170 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Парижане пока не ответили на предложение "сливочных".

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