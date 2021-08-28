Почеттино лаконично отреагировал на сагу Мбаппе с Реалом
16:34 - Читати українською
Главный тренер французского Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино в предматчевой комментарии затронул тему с потенциальным уходом нападающего Килиана Мбаппе.
"Мбаппе, Неймар и Месси обязательно сыграют. Мы не знаем, со старта ли.
Мбаппе в Реал: Перес выдвинул ПСЖ ультиматум – парижане рискуют остаться ни с чем
Говорил ли Мбаппе, что хочет покинуть команду? Нет. С ним все в порядке, готовится к завтрашней игре", – цитирует аргентинца Carrusel Deportivo.
Напомним, что мадридский Реал предложил за чемпиона мира 170 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Парижане пока не ответили на предложение "сливочных".
Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter