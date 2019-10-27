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Почеттино: Клопп – фантастический парень, я им восхищаюсь

17:27 35 Читати українською
Почеттино: Клопп – фантастический парень, я им восхищаюсь
Клопп и Почеттино / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассыпался в комплиментах Юргену Клоппу, с которым он встретится в рамках 10 тура АПЛ.

 
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1’ Харри Кейн

"Я не воспринимаю это как большое испытание. Конечно, это будет трудно. Ливерпуль проводит фантастический сезон, в прошлом они были очень близко к Манчестер Сити, они выиграли финал Лиги чемпионов против нас, и я думаю, они выполняют фантастическую работу.

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Юрген Клопп – фантастический парень, я восхищаюсь им, и у нас прекрасные отношения. Приятно встретиться с ним и сыграть против такой команды как Ливерпуль, с их невероятными игроками.

Для меня приятно – приехать туда и получить мотивацию, чтобы играть на таком стадионе как Энфилд – это всегда удивительно. Когда у тебя есть возможность принять участие в такой игре, ты благодарен, потому что никогда не знаешь, будет ли шанс снова сделать это", – приводит слова Почеттино Sky Sports.

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Напомним, матч Ливерпуль – Тоттенхэм состоится сегодня (27 октября), начало в 18:30 по киевскому времени.

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Теги
Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Ливерпуль - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Юрген Клопп Юрген Клопп
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