Почеттино: Эриксен счастлив остаться в Тоттенхэме

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о ситуации вокруг потенциального ухода Кристиана Эриксена.

Напомним, Эриксеном активно интересовались Реал и Манчестер Юнайтед, однако 27-летний финалист ЛЧ 2018/19 остался в Тоттенхэме, хотя может покинуть клуб следующим летом на правах свободного агента.

"Я бы хотел решать сам, как в Football Manager, но не могу", – Эриксен прокомментировал слухи о своем будущем

"Эриксен счастлив остаться в Тоттенхэме, хотя, конечно, у каждого игрока есть свои цели и вызовы. Это очень важный исполнитель для нашей команды, мы ценим его. Безусловно, если он сможет играть за Тоттенхэм, то он будет играть", – цитирует Почеттино Sky Sports.

К слову, датчанин выступает за Тоттенхэм с 2013 года, однако не выиграл ни одного трофея.

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