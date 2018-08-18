Почеттино: Я не буду рисковать здоровьем Кейна

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал состояние здоровья лидера команды Харри Кейна.

"Я уважаю каждое мнение. Мы не может сказать, как проходит подготовка футболистов. Никто со стороны не знает, как чувствовал себя Харри после предыдущего матча, тренировался он или отдыхал.

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Могу вас заверить, что не буду рисковать здоровьем футболиста. Если он не будет готов, то не выйдет на поле. У нас 25-30 человек внимательно следят за физическим состоянием каждого игрока", – цитирует слова Почеттино The Telegraph.

Следующий матч Тоттенхэм проведет сегодня, 18 августа, против Фулхэма, начало в 17:00.

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