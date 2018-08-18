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Почеттино: Я не буду рисковать здоровьем Кейна

16:23 28 Читати українською
Почеттино: Я не буду рисковать здоровьем Кейна
Харри Кейн и Маурисио Почеттино / Фото AFP

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал состояние здоровья лидера команды Харри Кейна.

"Я уважаю каждое мнение. Мы не может сказать, как проходит подготовка футболистов. Никто со стороны не знает, как чувствовал себя Харри после предыдущего матча, тренировался он или отдыхал.

Кейн во второй раз стал отцом

Могу вас заверить, что не буду рисковать здоровьем футболиста. Если он не будет готов, то не выйдет на поле. У нас 25-30 человек внимательно следят за физическим состоянием каждого игрока", – цитирует слова Почеттино The Telegraph.

Следующий матч Тоттенхэм проведет сегодня, 18 августа, против Фулхэма, начало в 17:00.

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Тоттенхэм - Фулхэм: Суббота 18 августа 2018

Тоттенхэм

live 62'
1 : 1
Фулхэм
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Теги
Англия Тоттенхэм - Фулхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Харри Кейн Харри Кейн
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