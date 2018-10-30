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Почеттино Я – Кьеллини среди тренеров

29 октября 18:50 118 Читати українською
Почеттино Я – Кьеллини среди тренеров
Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино / Фото ФК Манчестер Сити

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино оценил главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу перед очной встречей в 10-м туре АПЛ.

"Для меня самое важное то, что Пеп принес в Англию очень хорошую энергетику, свой тренерский стиль, свою личность, ведь он многое выиграл с Барселоной и Баварией, это один из лучших тренеров в мире.

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Хосеп добавляет ценности Премьер-лиге, престижа, как и Моуринью или другой тренер, который многого достиг в карьере.

Кого можно назвать Месси среди тренеров? Такого не существует, мы же не играем. Нужно сделать лигу тренеров, чтобы выяснить, кто является лучшим.

С кем бы я себя сравнил? Я – Кьеллини среди тренеров", – цитирует Почеттино The Mirror.

Напомним, поединок 10-го тура АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится сегодня, 29 октября, начало в 22:00.

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Англия10 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Манчестер Сити: Понедельник 29 октября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Сити
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