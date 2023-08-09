Челси избрал нового капитана. Как информирует официальный Твиттер лондонского клуба, им стал фланговый защитник Рис Джеймс. Вице-капитаном "синих" был избран Бен Чилвелл.

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"Это решение было принято лично мной и клубом. Мы очень рады, что Рис будет капитаном команды в этом сезоне. Он подает пример, и его отношение и преданность Челси были очевидны на протяжении всей предсезонной подготовки. Он с гордостью носил повязку во время нашего летнего турне и возьмет на себя задачу повести нашу команду вперёд со своим собственным подходом и идеями", – цитирует Почеттино Chelsea Dodgers.

Предыдущим капитаном "синих" был Сесар Аспиликуэта, который покинул команду летом.