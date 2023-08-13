Уже с первого тура ворота "синих" защищает новичок Роберт Санчес. Дело в том, что Кепа Аррисабалага готовится перейти в Реал. Поэтому аргентинский специалист не включил испанца даже в заявку на матч, в запасе оказался молодой Лукас Бергстрем.

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"С Кепой все произошло очень быстро. Будет правильно сказать об этом. У него есть возможность устроить переход. Посмотрим, что произойдет в течение следующих 24-48 часов. Сегодня мы очень доверяем Роберту. Он новичок, но у него есть качества, чтобы выйти и играть сегодня", – цитирует Почеттино football.london.

Пока неизвестно, будет ли Челси искать замену Кепе. Санчеса подписывали как замену Менди для конкуренции с Аррисабалагой. Впрочем, последний близок к переезду в Реал, который ищет замену Тибо Куртуа.

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