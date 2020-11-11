Баскский клуб сформировал шорт-лист из трех желаемых тренеров, сообщает Marca.

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Главной целью Атлетика является Маурисио Почеттино, однако руководство "львов" понимает, что пригласить звездного аргентинца будет крайне непросто. Также рассматривается вариант с возвращением Эрнесто Вальверде. "Муравей" дважды успешно работал с Атлетиком, и Сан-Мамес вполне может стать правильным местом для реанимации карьеры после Барселоны. Самым вероятным выглядит третий вариант – Марселино. 55-летний специалист прекрасно поработал с Валенсией, но пока не нашел новую команду.

Добавим, что сейчас Атлетик занимает лишь 14 место Примеры. После международной паузы баски будут принимать Бетис, и поражение может стать решающим для увольнения Гаритано.

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