Почеттино хотел бы возглавить Манчестер Юнайтед
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино готов покинуть Париж ради Манчестера.
Руководство МЮ рассматривает Маурисио Почеттино одним из главных кандидатов на вакантный пост главного тренера, сообщает BBC.
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Аргентинский специалист также заинтересован в таком сотрудничестве, несмотря на свой контракт с ПСЖ, который рассчитан до лета 2023-го. Кандидатуру Почеттино поддерживает легенда МЮ Алекс Фергюсон.
Напомним, манкунианцы все же уволили Сульшера из-за неудовлетворительных результатов команды. Временно возглавил "красных дьяволов" Майкл Каррик.
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