Почеттино хотел бы поработать с Месси – специалист назвал клуб, в котором ждет аргентинца

Бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино не скрывает желания потренировать Лионеля Месси.

"Хотел бы вернуться в Ньюэллс Олд Бойз вместе с Месси. Я могу подождать, и это был бы лучший сценарий из возможных, пусть и через 10 лет.

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Надеюсь, что однажды он добьется успеха на международной арене. Это станет признанием для поколения, которое заслуживало большего. Аргентина намерена хорошо подготовиться к чемпионату мира", – поделился Почеттино в комментарии Daily Mail.

Напомним, Почеттино тренировал Эспаньол, Саутгемптон и Тоттенхэм. Со "шпорами" специалист добрался до финала Лиги чемпионов.

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