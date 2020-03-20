toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ

Почеттино хотел бы поработать с Месси – специалист назвал клуб, в котором ждет аргентинца

13:22 88 Читати українською
Почеттино хотел бы поработать с Месси – специалист назвал клуб, в котором ждет аргентинца
Маурисио Почеттино / Reuters

Бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино не скрывает желания потренировать Лионеля Месси.

"Хотел бы вернуться в Ньюэллс Олд Бойз вместе с Месси. Я могу подождать, и это был бы лучший сценарий из возможных, пусть и через 10 лет.

Месси разочарован своим положением в Барселоне и может покинуть клуб – решение аргентинца изменит один трансфер

Надеюсь, что однажды он добьется успеха на международной арене. Это станет признанием для поколения, которое заслуживало большего. Аргентина намерена хорошо подготовиться к чемпионату мира", – поделился Почеттино в комментарии Daily Mail.

Напомним, Почеттино тренировал Эспаньол, Саутгемптон и Тоттенхэм. Со "шпорами" специалист добрался до финала Лиги чемпионов.

"95 відсотків моїх друзів з фавели – мертві": бразилець, якого знищують через ЧС-2010, міг загинути від рук наркодилера

blog_ava
Виллиан сделает благородный подарок для Челси, несмотря на близкое окончание контракта
00:15
349
Теги
Трансферы Мир Лионель Месси Лионель Месси Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
55
мин
Лацио
21:45
Фиорентина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук