"В Англии я открыл для себя замечательных людей и удивительную культуру. Я влюблен. Я всегда готов снова участвовать в игре. Я люблю футбол. Для меня это не работа, а страсть. И никакого стресса. Вот, посмотрите, мои волосы все дольше и дольше.

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Я полон энергии, я с нетерпением жду возможности снова быть вовлеченным в игру, но в то же время мне нужно дождаться хорошего момента. Нужно дождаться подходящего проекта, мы должны быть открытыми и решить, принимать вызов или нет", – сказал Почеттино для Sky Sports.

Напомним, что почти год аргентинский специалист находится без работы. После увольнения из Тоттенхэма, с которым он выходил в финал ЛЧ, Почеттино периодически стватают в топ-клубы АПЛ, Реал, Барселону и даже питерский Зенит.

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