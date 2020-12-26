Вероятный будущий наставник ПСЖ Маурисио Почеттино планирует воссоединиться со звездой Тоттенхэма в Париже.

Деле Алли стал еще одним кандидатом на усиление ПСЖ в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

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Главным инициатором трансфера является Маурисио Почеттино, который может возглавить парижский клуб. Отметим, что контракт Алли с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 млн евро.

К слову, Деле провел 11 матчей в составе "шпор" в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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