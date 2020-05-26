Почеттино готов к вызову с Ньюкаслом

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не намерен долго оставаться без работы.

Почеттино готовится летом возглавить Ньюкасл, сообщает Daily Star.

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Новые владельцы "сорок" готовят для аргентинского специалиста контракт на три года. Среди претендентов на кресло наставника английского клуба также называют Массимилиано Аллегри.

Напомним, сейчас завершается процесс продажи Ньюкасла государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Новые владельцы намерены сделать большой проект с середняка АПЛ благодаря финансовым вливаниям.

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