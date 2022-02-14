Отношения аргентинца и руководства клуба достигают критической точки, сообщает Goal.

ПСЖ – Реал: Анчелотти определился с заявкой на матч Лиги чемпионов – Бензема в обойме

Проблемы начались еще прошлым летом, когда клуб проигнорировал трансферные просьбы тренера. Почеттино хотел избавиться от ряда малоэффективных игроков, а также подписать полузащитника Танге Ндомбеле. Спортивный директор Леонардо в который раз поступил по-своему – пригласил еще больше звезд, раздув состав до непомерных размеров (30 игроков в первой команде).

Возможное поражение от Реала и вылет из Лиги чемпионов фактически положит конец сотрудничеству. ПСЖ будет готов отпустить Почеттино, а на его место пригласить Зинедина Зидана. Аргентинец без работы тоже не останется – МЮ считает его одним из самых приоритетных вариантов.

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