Почеттино дважды отказал Барселоне ради Манчестер Юнайтед, – Daily Star
Бывший наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино определился с приоритетным вариантом возобновления тренерской карьеры.
Аргентинец стремится возглавить Манчестер Юнайтед, утверждает Daily Star.
Манчестер Юнайтед определился с будущим Сульшера
Ради работы с манкунианцами Почеттино отклонил 2 предложения Барселоны. На Олд Траффорд после серии неудачных результатов всерьез закачалось кресло под Уле Гуннаром Сульшером. Норвежец якобы может быть уволен боссами "красных дьяволов" во время паузы на матчи сборных, а главным претендентом на должность в случае отставки является именно Почеттино.
48-летний специалист имеет большой опыт работы в Премьер-лиге. В 2013-2014 гг. он работал с Саутгемптоном, а потом в течение 5,5 лет возглавлял Тоттенхэм.
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