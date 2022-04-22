Двери в МЮ для аргентинского специалиста, находившегося среди главных претендентов на тренерское кресло, на ближайшие годы закрыты. Назначение не произошло по нескольким причинам, информирует Marca .

Манчестер Юнайтед и Тен Хаг запланировали летнюю перестройку: кругленькая сумма на трансферы и большое прощание

Во-первых, Юнайтед пришлось бы платить больше за выкуп контракта Почеттино у ПСЖ, чем потратили на Тен Хега. По данным СМИ, Аякс получит компенсацию в 2 млн. Во-вторых, в Манчестере были приятно удивлены видением развития команды , которое предложил нидерландец во время очной встречи.

Третья причина довольно неожиданная: англичане якобы боялись, что Реал Мадрид в последний момент решит переманить Маурисио к себе на место Карло Анчелотти.

Сам 50-летний специалист ожидает решения ПСЖ относительно своего будущего. Команда под его руководством вылетела из Кубка Франции и Лиги чемпионов, но уже в эти выходные может стать чемпионом Лиги 1. Маурисио Почеттино связан с парижанами контрактом до следующего лета.

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