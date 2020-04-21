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Почеттино, Аллегри и еще 2 топ-тренера попали в шорт-лист новых владельцев Ньюкасла

20:43 18 Читати українською
Почеттино, Аллегри и еще 2 топ-тренера попали в шорт-лист новых владельцев Ньюкасла
Почеттино и Аллегри / EPA

Будущие владельцы английского Ньюкасла планируют пригласить на пост главного тренера звездного специалиста.

Группа аравийских инвесторов имеет 4 кандидатуры на должность руководителя "сорок", сообщает ESPN.

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Нынешний тренер Ньюкасла Стив Брюс получит возможность доказать профпригодность, но новый сезон клуб из Тайнсайда, скорее всего, начнет с топ-специалистом во главе. Приоритет новых владельцев Ньюкасла – экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Также есть вариант с Массимилиано Аллегри (тоже безработный), наставником Боруссии Д Люсьеном Фавром и тренером китайского Далянь Ифан Рафой Бенитесом, уже работавшим с "сороками" в 2016-2019 гг. Новые боссы клуба уверены, что их проект способен заинтересовать звездного специалиста, как это произошло с приглашением в Эвертон Карло Анчелотти.

К слову, на вынужденную паузу в чемпионате Англии Ньюкасл ушел на 13-м месте. В верхней части турнирной таблицы "сороки" в последний раз финишировали еще в сезоне 2011/12, когда были 5-ми под руководством Алана Пардью.

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