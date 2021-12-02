"Сегодня мы играли лучше соперника. У нас были моменты, но мы не забили. Мы заслуживали победы.

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В течение сезона такие матчи встречаются. Мы играем как можем с учетом обстоятельств и добавляем понемногу. Мы лидируем в чемпионате, вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Нам нужно добавлять и дальше, чтобы быть готовыми к решающим матчам.

Чего не хватило для победы? Точности в реализации. Такое иногда бывает, мяч не лезет в ворота или голкипер спасает. По ходу сезона есть вещи, которые нужно принимать", – цитирует Почеттино L’Équipe.

После 16 туров Лиги 1 ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на 12 очков.

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