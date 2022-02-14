"Мы будем бороться на максимуме. ПСЖ сыграет против одного из лучших клубов мира, если не лучшего. Но мы уверены в себе и будем бороться за победу.

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Игроки верят до последней минуты. Это отличная команда. Мы очень мало пропускаем, мало проигрываем, и это значит, что талант – это не только моменты или забитые голы. У ПСЖ есть талантливые защитники, которые дают команде баланс. Это основа всего.

Есть много положительных моментов, которые следует подчеркнуть. Но иногда ожидания чрезмерны. День за днем мы становимся лучше, и это важно отметить", – приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, первый матч между ПСЖ и Реалом состоится в Париже уже во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00.

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