Почеттино – о поражении от Саутгемптона: Добро пожаловать в реальность

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от Саутгемптона.

"Очень трудно понять, почему наша игра во втором тайме так сильно изменилась по сравнению с первым.

Я очень разочарован, мы были лучше во всем, но проиграли. Не хочу критиковать слишком сильно, но когда команда проигрывает игру, которая была под контролем первые 45 минут – должно быть 3:0, 4:0, а заканчивается со счетом 1:2, – это трудно принять.

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Первый гол соперник забил после кросса перед воротами, когда четыре игрока могли выбить мяч со стадиона. Мы не смогли сделать этого – трудный момент и результат.

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Это наша реальность. Реальность такова, что команда не может играть только 45 минут, Тоттенхэм – команда Лиги чемпионов, четвертьфиналисты.

Мы боремся против команд из топ-4 АПЛ. У нас был большой отрыв, но добро пожаловать в реальность. Мы под давлением. Это серьезный вызов для нас", – цитирует Почеттино BBC.