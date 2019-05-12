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Почеттино – о 4-м месте Тоттенхэма в АПЛ: Это невероятное достижение

12 мая 22:37 223 Читати українською
Почеттино – о 4-м месте Тоттенхэма в АПЛ: Это невероятное достижение
Маурисио Почеттино / фото из соцсетей

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"Хочу поздравить моих игроков. Они – супергерои. В начале сезона никто бы не поверил. Это невероятное достижение, я очень горжусь.

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Но мы еще не закончили сезон. У нас будет три недели на подготовку к финалу Лиги чемпионов, который станет одним из важнейших матчей в нашей истории. Лучшая характеристика этого сезона – никогда не сдавайся. Дух команды был потрясающим.

Сейчас я понимаю, что финал Лиги чемпионов – это особый момент. Я наслаждаюсь этим еще сильнее, чем в среду. Тогда было много эмоций, а сейчас пришло осознание. Я наслаждаюсь, глядя на эти фото и видео. Нужно ценить каждый момент", – цитирует Почеттино ВВС.

Напомним, Тоттенхэм занял 4 место в нынешнем сезоне и гарантировал себе участие в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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