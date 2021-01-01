Уже в первый день 2021 года в Париже ждут прибытия Почеттино и его ассистентов. В воскресенье ПСЖ возобновит тренировки, поэтому официальное назначение аргентинца должны объявить до вечера субботы, утверждает RMC Sport.

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Соответственно, Почеттино дебютирует на посту наставника парижан уже 6 января в выездном матче против Сент-Этьена. После 17 туров ПСЖ занимает только 3 место в чемпионате Франции, но отставание от Лилля и Лиона составляет лишь 1 пункт.

Нагдаемо, 48-летний аргентинец оставался без работы с ноября 2019-го после увольнения из Тоттенхэма. В сезоне 2018/19 наставник привел "шпор" к финалу Лиги чемпионов. В парижском клуб Почеттино заменит Томаса Тухеля, который покинул команду несколько дней назад. ПСЖ станет четвертым клубом в тренерской карьере аргентинца, который ранее работал еще и в Эспаньоле и Саутгемптоне.

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