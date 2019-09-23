Почетный президент Ворсклы Жеваго вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго вызван в Государственное бюро расследований для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго получил повестку от Государственного бюро расследований (ГБР), сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины.

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Отметим, что в августе ГБР объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд гривен. Президента полтавчан также проверили на причастность к преступлению.

Заместитель председателя ГБР Ольга Варченко заявляла, что на основании собранных следствием материалов можно считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег.

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