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Почетный президент Ворсклы Жеваго вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины

21:42 33 Читати українською
Почетный президент Ворсклы Жеваго вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Константин Жеваго / tribuna.pl.ua

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго вызван в Государственное бюро расследований для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго получил повестку от Государственного бюро расследований (ГБР), сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины.

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Отметим, что в августе ГБР объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд гривен. Президента полтавчан также проверили на причастность к преступлению.

Заместитель председателя ГБР Ольга Варченко заявляла, что на основании собранных следствием материалов можно считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег.

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Ворскла Ворскла Костянтин Жеваго
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