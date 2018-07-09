Почетный президент Российского футбольного союза сожалеет, что Виду не наказали за слова "Слава Украине"

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков удивлен решением ФИФА, которая не дисквалифицировала Домагоя Виду за лозунг "Слава Украине".

Напомним, Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России воскликнул "Слава Украине", чем спровоцировал настоящую полемику. ФИФА предупредила футболиста, хотя Вида рисковал получить дисквалификацию.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков удивлен таким наказанием.

"Могу только сожалеть о таком решении ФИФА. У дисциплинарного комитета слова расходятся с делом. Это была явная политическая провокация, за нее нужно было наказывать как следует. Я не присутствовал на поле и не слышал его реплик.

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Я надеюсь, сотрудники дисциплинарного комитета имеют более подробную информацию для данного приговора. Если действительно так, как мне описывали коллеги, то это слабое наказание. Если там были другие факторы, которые учли члены дисциплинарного комитета, то не мне судить.

Мы или кто-то другой можем подать апелляцию, если захотим", – цитирует Колоскова Championat.