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Почетный президент Манчестер Сити Хэлфорд ушел из жизни в возрасте 77 лет

11:59 3 Читати українською
Почетный президент Манчестер Сити Хэлфорд ушел из жизни в возрасте 77 лет
Бернард Хэлфорд / Reuters

Манчестер Сити чтит память почетного президента клуба Бернарда Хэлфорд.

"Потеря Бернарда Хэлфорда стала чрезвычайно печальным днем для нашего футбольного клуба. Бернард почти пять десятилетий был невероятно преданной, верной и прекрасной частью истории Манчестер Сити. Мне посчастливилось знать его в течение десяти лет. Он "жил и дышал" клубом.

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Его глубина знаний о Манчестер Сити была несравненной, а его энтузиазм по отношению к клубу передавался другим. Даже когда его здоровье ухудшилось, он часто бывал в футбольной академии Манчестер Сити или на стадионе Этихад", – поделился владелец клуба Халдун аль-Мубарак в комментарии официальному сайту Манчестер Сити.

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"Я имел честь встретиться и общаться с ним, а его знания об этом футбольный клубе были удивительными. Он был великим человеком, но, кроме того, он был также замечательным футбольным функционером с полным пониманием игры", – добавил наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Хэлфорд стал секретарем "горожан" в 1972 году и проработал на этом посту почти 40 лет. В 2006 году его включили Зал славы Манчестер Сити и он стал единственным не футболистом, который был удостоен этой чести. В 2010 году ему дали звание почетного президента Манчестер Сити.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Халдун Аль Мубарак
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