Почетный президент Манчестер Сити Хэлфорд ушел из жизни в возрасте 77 лет

Манчестер Сити чтит память почетного президента клуба Бернарда Хэлфорд.

"Потеря Бернарда Хэлфорда стала чрезвычайно печальным днем для нашего футбольного клуба. Бернард почти пять десятилетий был невероятно преданной, верной и прекрасной частью истории Манчестер Сити. Мне посчастливилось знать его в течение десяти лет. Он "жил и дышал" клубом.

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Его глубина знаний о Манчестер Сити была несравненной, а его энтузиазм по отношению к клубу передавался другим. Даже когда его здоровье ухудшилось, он часто бывал в футбольной академии Манчестер Сити или на стадионе Этихад", – поделился владелец клуба Халдун аль-Мубарак в комментарии официальному сайту Манчестер Сити.

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"Я имел честь встретиться и общаться с ним, а его знания об этом футбольный клубе были удивительными. Он был великим человеком, но, кроме того, он был также замечательным футбольным функционером с полным пониманием игры", – добавил наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Хэлфорд стал секретарем "горожан" в 1972 году и проработал на этом посту почти 40 лет. В 2006 году его включили Зал славы Манчестер Сити и он стал единственным не футболистом, который был удостоен этой чести. В 2010 году ему дали звание почетного президента Манчестер Сити.