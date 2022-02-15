"Почему вы просто не взяли Холанда? Роналду вам не нужен": легенда МЮ разочарован трансферной политикой клуба
Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Инс не может понять, почему "красные дьяволы" решили подписать Криштиану Роналду летом 2021 года.
"Когда Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед, проект имел цель омолодить состав, но вдруг к ним приходят 36-летние игроки. Вы думаете: "Почему вы просто не пошли и не взяли Холанда?" Роналду вам не нужен, но все были убеждены, что Холанд окажется в Манчестер Сити.
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Когда Криштиану только пришел, все думали, что это было замечательно, и если бы не Роналду, Манчестер Юнайтед до сих пор не был бы в Лиге чемпионов. Люди говорили, что он будет отличным для клуба, игроков и молодежи. Мы думали, что это так, но пример, который он подает, выбрасывая свои игрушки из коляски, плохой.
Зачем вам слушать того, кто готов поступать так, как он? Мы видели неоднократно – бегать по туннелю, не аплодировать болельщикам, дуться – это не самый лучший пример. Испытываю разочарование, но вы должны решать это за закрытыми дверями, а не на виду у болельщиков и камер", – приводит слова Инса The Sun.
Добавим, что Роналду не забивал за Манчестер Юнайтед 6 матчей подряд. В общем, Криштиану записал в свой актив 14 голов и 3 ассиста в 27 поединках этого сезона.
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