"Когда Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед, проект имел цель омолодить состав, но вдруг к ним приходят 36-летние игроки. Вы думаете: "Почему вы просто не пошли и не взяли Холанда?" Роналду вам не нужен, но все были убеждены, что Холанд окажется в Манчестер Сити.

Роналду размышляет над уходом из Манчестер Юнайтед – Криштиану разочарован клубом, но появилась еще одна причина

Когда Криштиану только пришел, все думали, что это было замечательно, и если бы не Роналду, Манчестер Юнайтед до сих пор не был бы в Лиге чемпионов. Люди говорили, что он будет отличным для клуба, игроков и молодежи. Мы думали, что это так, но пример, который он подает, выбрасывая свои игрушки из коляски, плохой.

Зачем вам слушать того, кто готов поступать так, как он? Мы видели неоднократно – бегать по туннелю, не аплодировать болельщикам, дуться – это не самый лучший пример. Испытываю разочарование, но вы должны решать это за закрытыми дверями, а не на виду у болельщиков и камер", – приводит слова Инса The Sun.

Добавим, что Роналду не забивал за Манчестер Юнайтед 6 матчей подряд. В общем, Криштиану записал в свой актив 14 голов и 3 ассиста в 27 поединках этого сезона.

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