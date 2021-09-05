Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вступился за своих партнеров в сложной ситуации вокруг матча против Бразилии.

Во время матча отбора ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина на поле вышли представители надзора здравоохранения (Anvisa), чтобы задержать нескольких игроков гостей. Лионель Месси самостоятельно вел переговоры со служащими.

Бразилия – Аргентина: полиция сорвала матч, чтобы задержать партнеров Месси – игроки сбежали в раздевалку

"Послушай меня! Мы здесь находимся уже три дня, ждали игру, чтобы нам рассказывали, что мы не можем играть?!" – заявил Лионель одному из "незваных гостей".

Организация Anvisa подозревает, что футболисты аргентинской команды нарушили карантинные законы Бразилии и только перед матчем решили разыскать потенциальных виновников.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021