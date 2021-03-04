После встречи с Манчестер Юнайтед ван Анхольт в своем Instagram увидел оскорбления от болельщика, который был разгневан реализацией моментов защитником Пэлас.

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"Пошел на**й. Выход один на один, а ты не можешь забить? Идиот. На то, что Кристал Пэлас забьет первым, коэффициент был 3,60, а ты не можешь забить. Ты – собачье дерьмо. Почему ты не сломал себе шею, обезьяна? Дерьмовый игрок", – говорится в сообщениях.

Отметим, что Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас не смогли выявить сильнейшего (0:0) в матче 29-го тура АПЛ, а ван Анхольт имел шикарную возможность забить, но не переиграл Хендерсона в ближнем бою.

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