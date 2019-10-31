toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

"Почему такой серьезный?" – Левандовски поразил образом Джокера

11:10 89 Читати українською
"Почему такой серьезный?" – Левандовски поразил образом Джокера
Роберт Левандовски / Reuters

Нападающий Баварии Роберт Левандовски вместе со своей женой продемонстрировали свои костюмы на Хэллоуин.

Роберт Левандовски опубликовал фотографию в образе Джокера в своем Instagram. Жена игрока Анна предстала в образе Харли Квинн.

Левандовски продемонстрировал гроссмейстерские навыки игры в бильярд

"Почему такой серьезный?" – подписал фото Левандовски.

К слову, в сезоне 2019/20 поляк принял участие в 15 матчах Баварии, записав на свой счет 19 голов.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
"Где сейчас все, кто проклинал Динамо?", – Франков прокомментировал победу киевлян над Шахтером
07:30
855
Теги
Германия Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Польша Польша
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
5
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук