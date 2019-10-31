"Почему такой серьезный?" – Левандовски поразил образом Джокера

Нападающий Баварии Роберт Левандовски вместе со своей женой продемонстрировали свои костюмы на Хэллоуин.

Роберт Левандовски опубликовал фотографию в образе Джокера в своем Instagram. Жена игрока Анна предстала в образе Харли Квинн.

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"Почему такой серьезный?" – подписал фото Левандовски.

К слову, в сезоне 2019/20 поляк принял участие в 15 матчах Баварии, записав на свой счет 19 голов.

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