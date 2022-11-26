"Считаю результат закономерным, хотя готов признать, что для нас могло быть и хуже. Но, конечно, могло быть и лучше. Надо принять этот результат.

Дуэль голкиперов и нефарт Металлиста в видеообзоре матча с Черноморцем

В общем, за игру могу поставить своей команде плюс. Но если брать ошибки в завершающей фазе атак, то это на плюс не потянет. Надо повышать мастерство.

Во втором тайме была такая игра, которую я не люблю. Игра на встречных курсах – туда-сюда. Это больше для шоу, болельщиков. Когда так происходит – это значит, что где-то мы не дорабатываем. Команда должна атаковать, но системно, сзади должно быть все перекрыто. Атаки три в три, два в два, четыре в два даже – как такое вообще происходит и где все остальные люди? Почему такой беспорядок? Это не нормальная ситуация, это не наш подход", – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ничья принесла Черноморцу 10 очков – "моряки" после 15-го тура находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ.

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