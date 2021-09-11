"Играли хорошо, играли против хорошего соперника. Я анализировал Металлист 1925: они играют в хороший футбол, выходят из обороны через пас, очень опасны в контратаке. Нам нужен был гол, чтобы раскрепоститься, чтобы соперник начал выходить в атаку. Мы забили в начале второго тайма, который полностью был под нашим контролем. В первой половине было сложнее, потому что соперник тоже играл.

Металлист 1925 – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Доволен тем, как ребята показали себя, как играли. Было сложно. При позиционных атаках мы контролировали ход игры, но соперник хорошо оборонялся. Все изменилось после забитого гола. Я рад и доволен тем, как ребята играют. Особенно теми игроками, которые заменили наших травмированных и дисквалифицированных футболистов. Стараюсь поддерживать всех игроков в игровом тонусе, выходившие на замену игроки соответствовали уровню команды. Они сегодня все сделали хорошо. Важной заменой стал выход на поле Гармаша, который очень хорошо сыграл, забил гол и поменял картину на поле.

Не хочу комментировать VAR. Со стороны не было видно, что там было. Мне показалось, что на Гармаше был пенальти. Не понимаю, почему судья не попросил помощи у арбитра VAR. Что касается остальных эпизодов, не могу говорить, потому что не видел эти моменты. Две команды играли в футбол, судья сильно не испортил эту игру.

Это моя проблема, я говорил игрокам в раздевалке. Но после перерыва они лучше заиграли в пас, быстрее все делали и хорошо комбинировали. Как следствие – 2 гола. Но 2:0, наверное, не соответствует этому матчу, могло быть и больше", – поделился Луческу в программе УПЛ Online.

Отметим, что эпизод с падением Гармаша случился на 72 минуте – Денис упал после того, как защитник выбил мяч из-под ноги и завалил хавбека Динамо.

Динамо уверенно било Металлист 1925 – Шкурин и Гармаш феерят, результативная замена Луческу, лидерство все прочнее