Будущий футбольный уик-энд подарит немало интересных противостояний. И самое главное – конкурентных. В 13-м туре АПЛ манкунианцы после того, как проехались катком по Тоттенхэму, попытаются удивить в "туманной столице" другой лондонский клуб – поединок на Стэмфорд Бридж против Челси.

Еще одна интересная дуэль – воскресное противостояние Антонио Конте против Ньюкасла. В Испании Барселона попытается не разочаровать против Атлетика. На Апеннинах нынешний лидер Серии А – безумное Наполи – поедет в гости к Жозе Моуринью. Тарас Котив и Юрий Гаврищак попытались спрогнозировать результаты матчей ближайшего уик-энда.