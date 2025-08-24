Киевское Динамо с треском провалило первый матч заключительного раунда квалификации Лиги Европы, уступив тель-авивскому Маккаби (1:3). При счете 1:1 с начала второго тайма чемпионы Украины играли в меньшинстве. За грубый подкат арбитр удалил Вивчаренко.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций

Впрочем, игра вдесятером не может быть оправданием такому результату. Еще до перерыва Динамо могло пропустить три, а то и больше мячей, позволив израильтянам расстреливать Нещерета на любой вкус. Уже после матча стало известно, что Александр Шовковский выгонял с тренировки Андрея Ярмоленко, хотя это не помешало звездному ветерану выйти на Маккаби в старте. "Футбол 24" подробно анализирует кризис Динамо в новом выпуске на YouTube-канале.