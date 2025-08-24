"Футбол 24" проанализировал выступление Шахтера против Серветта в квалификации Лиги конференций. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Несмотря на явный статус фаворита, донецкий Шахтер не сумел переиграть в первом матче швейцарский Серветт (1:1).

На стадионе в польском Кракове горняки нанесли по воротам киприота Жоэля Малля аж 23 удара, из которых шесть в створ. Количество конвертировалось в финальный продукт лишь во втором тайме, когда Валерий Бондарь сориентировался в штрафной Серветта и замкнул сброс от Марлона Гомеса.

К слову, на украинского защитника практически полностью можно возложить вину за пропущенный мяч на старте встречи. Валерий после подачи с углового не успел накрыть француза Фомба. Через неделю в Женеве горняки сыграют ответный матч. В случае победы, команда Арды Турана попадет в основной раунд Лиги конференций.