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Почему последние матчи Сум должны заинтересовать КДК ФФУ – сюжет Профутбола

12:47 43 Читати українською
Почему последние матчи Сум должны заинтересовать КДК ФФУ – сюжет Профутбола
Сумы / ПФК Сумы

Программа Профутбол на канале 2+2 обратила внимание на матч Сум против Металлиста 1925 (1:3) и вспомнил другие матчи с участием сумчан.

Сумы в матче 17 тура Первой лиги дома уступили Металлисту 1925 (1:3). Программа Профутбол обратила внимание на характер голов в ворота хозяев.

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Также ведущий Игорь Цыганик отметил, что это не первый матч с участием сумчан в подобном исполнении. В программе объяснили, почему эта команда должна заинтересовать КДК ФФУ.

Суммы после 17 туров занимают 11 строчку в турнирной таблице и имеют 15 очков.

Первая лига18 турСтадион Юбилейный (Сумы)

Сумы - Металлист 1925: Суббота 17 ноября 2018

Сумы
Матч окончен
1 : 3
Металлист 1925
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