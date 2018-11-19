Почему последние матчи Сум должны заинтересовать КДК ФФУ – сюжет Профутбола

Программа Профутбол на канале 2+2 обратила внимание на матч Сум против Металлиста 1925 (1:3) и вспомнил другие матчи с участием сумчан.

Сумы в матче 17 тура Первой лиги дома уступили Металлисту 1925 (1:3). Программа Профутбол обратила внимание на характер голов в ворота хозяев.

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Также ведущий Игорь Цыганик отметил, что это не первый матч с участием сумчан в подобном исполнении. В программе объяснили, почему эта команда должна заинтересовать КДК ФФУ.

Суммы после 17 туров занимают 11 строчку в турнирной таблице и имеют 15 очков.