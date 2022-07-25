"Уход Ордеца не стал неожиданностью. Это его право приостановить контракт, а не расторгнуть.

Ордец наконец-то сменил клуб – предатель Украины долго оставался верен Москве, а теперь будет выступать в Бундеслиге

Надо узнать у него, почему он провел полгода в России, не приостанавливал контракт, а сейчас приостановил", – цитирует Пивоварова Сhampionat.

Напомним, Ордец перешел в московское Динамо из донецкого Шахтера в 2019 году и успел в 67 матчах забить пять голов. После начала полномасштабной войны в Украине Иван хранил гордое молчание и оставался в России. Лишь в начале июля он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт на год и перебрался в немецкий Бохум.

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