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"Почему он настолько агрессивен?": представитель АПЛ вспомнил срыв трансфера игрока Динамо в Арсенал

16:04 123 Читати українською
"Почему он настолько агрессивен?": представитель АПЛ вспомнил срыв трансфера игрока Динамо в Арсенал
Бангура, Бетао и Диакате / фото из открытых источников

Бывший хавбек Сток Сити и ряда других клубов АПЛ Ибрагима Сонко рассказал, как бывший игрок Динамо мог присоединиться к Арсеналу.

"В сборной Сенегала я был вместе с Папом Диакате. Он сумасшедший парень. Мы до сих пор общаемся. Спокойный и тихий в жизни, но когда выходит на поле, то становится сумасшедшим. Нападающие соперников даже спрашивали: "Почему он настолько агрессивный? Неужели хочет нас сломать?"

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На самом деле он очень добрый человек. Когда лондонский Арсенал играл против Динамо, то "канониры" рассматривали возможность трансфера. Он очень цепкий. Пап очень плотно играл против лондонцев, а также нанес травмы одному игроку. Это остановило перспективу перехода. Я не думаю, что Диакате нарочно хотел травмировать, это просто его стиль игры", – рассказал Сонко в интервью Sportarena.

Напомним, Диакате выступал за Динамо с 2007 по 2011 годы с перерывами на аренды в Сент-Этьене и Лионе.

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