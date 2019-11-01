"Почему нет?" – Вернидуб прокомментировал информацию о возможности возглавить солигорский Шахтер

Украинский специалист Юрий Вернидуб заявил, что пока рано говорить о возможной презентации в статусе главного тренера солигорского Шахтера.

"Когда это случится – я вам первым скажу. Но впервые слышу, что уже в понедельник должен возглавить. Основания для таких слухов есть? Я не знаю, о чем вы говорите. В жизни все может случиться, я это уже говорил, когда меня спрашивали.

Вернидуб в понедельник возглавит солигорский Шахтер, – СМИ

Сегодня так, завтра может что-то измениться, после завтра еще что-то может измениться. Не могу ответить на этот вопрос так, как вы бы хотели. Если есть о чем говорить – я говорю. Если нет или еще не совсем есть – говорю, что не знаю.

Я не знаю, что со мной будет завтра утром. Может, не дай бог, со мной что-то случится. На данный момент не могу сказать, что принял Солигорск. Я не работаю с июня, много куда ездил. У меня было очень много предложений. Почему нет? Если бы вам предложили принять нормальную команду, с базой, условиями для тренировок, то почему нет? Это нормальная ситуация.

Каждый подумает, проанализирует и сделает свой вывод. Это может быть Беларусь, Литва, Латвия, Казахстан. Единственное, что я знаю – из России точно не приму предложение. Разве что когда у нас что-то изменится, тогда можно будет о чем-то говорить. Дай Бог, чтобы что-то изменилось", – сказал Вернидуб в комментарии Tribuna.com.

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