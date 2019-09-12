"Почему не пишут, что я могу возглавить Реал или Барселону?" – Блохин опроверг переговоры с ПАОКом

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Олег Блохин прокомментировал слухи о переговорах с греческим ПАОКом.

"Говорят что я веду переговоры с греческим ПАОКом. Какие переговоры? Я пока ничего не знаю по этому поводу. Журналисты, написавшие про ПАОК, не сообщали случаем, что я могу возглавить Реал или Барселону? Очень жаль.

Блохин получил предложение от ПАОКа, – СМИ

Конечно они врут. Я даже не знаю откуда взялась эта информация. Сам прочитал, что могу возглавить ПАОК и стало смешно. Журналисты написали, что им стало известно из близких источников. А кто этот близкий источник? Жена или может быть дети? Но написали красиво. Предложения были, но, признаюсь честно, не очень. Они меня не устроили", – рассказал Блохин в комментарии Footboom.

Напомним, Олег Блохин дважды возглавлял ПАОК: впервые в сезоне 1993/94 гг., а затем в 1997/98 гг.

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