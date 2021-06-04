"Почему меня заменили – не знаю": Зубков сделал откровенное заявление после дебютного гола за сборную Украины
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков поделился эмоциями от первого гола за "сине-желтых".
"Ребята поздравили. Самое главное, что сейчас у всех хорошие эмоции. Относительно комбинации... Задача вингера – замыкать дальнюю штангу. Хорошо, что Саня Караваев сделал отличную передачу, а я оказался в нужном месте и в нужное время.
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Почему меня заменили после первого тайма – я не знаю. Это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько мне позволят, и буду полностью отдаваться на поле", – сказал Зубков в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, в товарищеском матче против Северной Ирландии Александр вышел с первых минут и сумел отличиться дебютным голом за национальную команду. Следующим соперником подопечных Шевченко будет команда Кипра – встреча состоится 7 июня в Харькове.
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