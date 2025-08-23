Бывший судья ФИФА Мирослав Ступар раскрывал решение арбитра в игре между Полесьем и Фиорентиной.

"В эпизоде в конце первого тайма рефери Агаев не заметил, что сначала защитник Полесья Эдуард Сарапий придерживал нападающего гостей Кина, которому, в конце концов, изменила выдержка.

Конечно, за удар локтем итальянец справедливо покинул поле, но и Сарапий должен был быть наказан предупреждением.

Есть вопросы к Агаеву и по игровому моменту, который предшествовал второму пропущенному мячу житомирян. Защитник гостей Понграчич явно толкал в спину в штрафной площади рвавшегося к воротам Александра Назаренко,.

Рефери пропустил это нарушение, но почему этот фол проигнорировал арбитр VAR? Я убежден, что после просмотра видеоповтора Алияр Агаев указал бы на 11-метровую отметку", – заявил Мирослав Ступар в комментарии для Sport.ua.

Напомним, что Полесье проиграло Фиорентине 0:3 в первой игре четвертого раунда квалификации Лиги конференций. Ответный матч команды проведут 28 августа.

