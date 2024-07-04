Почему это не лучшая сборная Украины в истории: Коноплянка заработал в 10 раз больше, чем Мудрик
4 июля 23:00 - Читати українською
"Футбол 24" продолжает обсуждать драматический вылет сборной Украины с Евро-2024.
Заявления относительно сильнейшей сборной Украины можно смело отбрасывать – Подопечные Сергея Реброва не смогли подтвердить это на деле. Единственный игрок из нынешней команды, который точно может рассчитывать на попадание в символическую команду – Андрей Ярмоленко.
Большие надежды возлагались на Михаила Мудрика, но вингер Челси имеет гораздо меньше достижений в составе сборной Украины, чем тот же Евгений Коноплянка. Не хватило команде и ментального лидера – только Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко могли бы взять на себя эту роль. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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