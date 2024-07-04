Заявления относительно сильнейшей сборной Украины можно смело отбрасывать – Подопечные Сергея Реброва не смогли подтвердить это на деле. Единственный игрок из нынешней команды, который точно может рассчитывать на попадание в символическую команду – Андрей Ярмоленко.

Большие надежды возлагались на Михаила Мудрика, но вингер Челси имеет гораздо меньше достижений в составе сборной Украины, чем тот же Евгений Коноплянка. Не хватило команде и ментального лидера – только Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко могли бы взять на себя эту роль. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".