Защитник Барселоны Жорди Альба снова стал жертвой непоследовательных решений Рональда Кумана во главе команды.

Альба начал разминаться во время поединка против Атлетико и был готов выйти на поле, однако помощник главного тренера Барселоны Хенрик Ларссон жестом показал, чтобы испанец сел на скамейку запасных.

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"Почему я не выхожу на поле?" – Жорди не на шутку разгневался и попросил объяснений. Тренер вратарей Хосе Рамон де ла Фуэнте указал пальцем вверх, намекая, что это именно Куман, который отбывал дисквалификацию, принял такое решение.

Добавим, что наставник Барселоны не впервые принимает контроверсионное решение по поводу Альбы. Раньше Жорди выпустили на поединок с Баварией после температуры 38,5.

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