Почему Икарди покинул Барселону и стал одной из самых больших ошибок каталонцев – Мауро может отомстить в ЛЧ

Мауро Икарди начинал свой серьезный путь в Барселоне примерно в тот же период, когда Лионель Месси дебютировал за главную команду.

Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер станет особенным для 25-летнего аргентинского форварда. Икарди начинал свой путь в легендарной каталонской академии Ла Масии. Его очень легко отпустили, ведь тогда в команде блистал другой аргентинец Лионель Месси. Сейчас же Икарди является главной угрозой для Барсы в ЛЧ, а Лео играть не может из-за травмы руки. Тест на Месси-зависимость – первый раздел в матче против миланцев, а потом уже Классико.

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В жизни Икарди было немало рискованных решений, но они привели его на европейскую вершину. Сейчас Мауро является одним из лучших снайперов в Серии А (113 голов за 191 матч в Интере), а его зовет уже... Реал Мадрид. Экономический кризис привел его родителей из родного Росарио на Канарские острова. Ему было тогда 9. На дворе был 2008-й, год дебюта Месси за взрослую Барселону.

Засветившись в составе юношеского Весиндарио, он стал объектом интересов Реала и Барсы. В конце концов, 15-летний парень выбрал каталонцев. Он играл за молодежную команду Барселоны Ювенил B вместе с Серхи Роберто – сейчас полузащитником "сине-гранатовых".

Он немало забивал, показывая свой бомбардирский талант игрока штрафной площади, но в философию Барсы... не очень вписывался, о чем сам говорил позже. Не слишком командный игрок, не такой разнесторонний. Простой забивала, а где же магия? Плюс не смог влиться в коллектив – почти все были очень близки между собой, а он стоял в стороне. Тренер Ювенил A Оскар Гарсия ставил на Рафинью в нападении (по образцу Месси, с той же проблемой поже столкнулся в команде Гвардиолы Златан Ибрагимович) – тогда было очень модно играть с "фальшивой девяткой". Икарди решил перебраться в Серию А.

Переход в молодежную команду Сампдории стал трамплином. За первые полгода стал лучшим бомбардиром итальянского клуба, и генуэзцы решили выкупить его контрат за 400 тысяч евро. Затем было только выше. Повышение в классе, место в основе главной команды Сампы и первые 10 голов за сезон на серьезном уровне.

Интер заплатил каких-то 13 миллионов евро за 20-летнего таланта и не прогадал: 9 голов за первый сезон и топовые 27 – во втором. Звезда, капитан топ-клуба (как минимум по итальянским меркам), а затем и лучший бомбардир чемпионата Италии. В сезоне 2017/18 отличился уже 29-ю забитыми мячами, второй раз став капоканноньере.

В текущем сезоне уже принес победы над Тоттенхэмом в ЛЧ и Миланом в дерби. Икарди мечтал сыграть на Камп Ноу (как Месси!), но получается только в составе команды-соперника. В среду, 24 октября, его замысел частично осуществится. Одна из крупнейших трансферных ошибок Барсы аукнется?